Arthur conversa com Carla sobre paredão e incentiva voto em Juliette

"Você acha que o do Projota tá na reta?", questionou ela. No entanto, Arthur afirmou que o rapper não será indicado à berlinda. "Eu acho que essa semana não. Eu acho que essa semana você e ele tão de boaça", declarou.

"Você e Pocah podem ir na mesma pessoa. Já tem uma pessoa que sabemos que vai receber voto, que é o Juliette. Vocês duas indo, vai como segundo. A gente só não sabe quem vai como indicação do líder, provável que a Pocah e a gente deixou na mão dela para ela escolher com ela quer ir".

A atriz disse que "será necessário votar com inteligência para evitar a ida de seus amigos ao paredão". Arthur disse acreditar que Pocah será a indicada por Fiuk, líder da semana, e deverá escolher seu concorrente, no contragolpe, se houver. Ele também incentivou Carla a votar em Juliette.

Mais unidos do que nunca, o casal Arthur e Carla Diaz aproveitaram a festa deste sábado (13) para conversar sobre a formação do sétimo paredão do BBB21 após Carla voltar do paredão falso, na última quinta-feira (11).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.