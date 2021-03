Após voltar do almoço do Anjo, Carla chora e se diz chocada com Arthur

Carla Diaz chamou Pocah para conversar na tarde deste domingo (7) assim que voltou do Almoço do Anjo com Arthur e Projota. A sister disse repetidas vezes que está “muito chocada” com Arthur, e pelo fato das coisas terem mudado tão rapidamente com o brother. ‘“Quando você mais precisa a pessoa faz isso?”, diz.

Carla vinha demonstrando tristeza há alguns dias e foi quando Arthur se distanciou sob a justificativa de que não gostaria de lhe prejudicar pelo fato dos dois estarem juntos: Depois de ganhar o Anjo, Arthur já deu indícios que não ajudará Carla e dará a imunizade a Projota. Ela percebe que o crossfiteiro se distanciou de uma forma estranha

“Até a gente jogando totó, amiga, ele só [estava] torcendo pro Projota. Isso é muito criança, mas são nessas pequenas coisas que a gente vê, sabe? Nossa, horrível. Não pensei que eu fosse passar por isso.”, disse.

Temos uma craque no totó por aqui!



Vídeo: @heylemos



Reprodução Globoplay



pic.twitter.com/f1GxVKi7Ep — Carla Díaz (@Carladiaz) March 7, 2021

Apesar disso, a sister tentou sondar se Pocah votaria em Juliette para que ela e Arthur não fossem juntos ao paredão.

Mais cedo no almoço do Anjo a sister disse que pretende puxar Juleitte caso tenha contragolpe do indicado do líder.

Antes disso, Arthur já tinha dado a entender que vai dar o Anjo a Projota e não à atriz, e o rapper também tentou incentivar o crossfiteiro a imunizá-lo.