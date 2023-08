Pesquisa mostra tamanho da divisão do País entre PT e os outros

Bolsonaro cometeu o erro de tentar vender joias que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio da União, o que seria motivo, segundo especialistas, para a sua prisão. Mas pesquisa Genial/Quaest, divulgada pelo jornal o Estado de São Paulo revela que a maioria dos brasileiros (43%) é contra essa medida extrema, enquanto outros 41% são favoráveis a penalidade. Até mesmo entre eleitores de Lula, também ouvidos, há um número substantivo de pessoas contrárias a prisão do ex-presidente( 24%).

Na prática, a pesquisa mostra que o atual governo não conseguiu unir o País e que há descontentamento até mesmo entre eleitores de Lula. O risco, como já dissemos neste espaço em outras oportunidades, é que a eventual prisão do ex-presidente acabe fortalecendo seu papel como líder da direita e, mesmo na cadeia, com potencial para influenciar as eleições de 2026.

Há tanta inabilidade no governo Lula que seus ministros se revesam apelando pela prisão de Bolsonaro. É o caso de Simone Tebet, que defendeu nesta sexta-feira a apreensão do passaporte do ex-presidente que, segundo ela, “vai querer abandonar o Brasil para salvar a própria pele”.

Nem Simone, nem ninguém do governo atual deveria se meter numa questão que é alvo de CPI, e investigada, também, em inquérito pelo Supremo Tribunal Federal.

Posições intempestivas como a da ministra apenas reforçam a tese de que Lula não tem intenção de unir o Brasil, nem governar para todos os brasileiros.

Deixar que a justiça decida o destino de Bolsonaro é a melhor estratégia para vê-lo de fato derrotado e seus seguidores envergonhados. Mas Lula e seus ministros estão agindo como se Bolsonaro encarnasse uma ameaça, não à democracia, mas a tomada do poder pela via eleitoral. Um poder que o PT pretende manter a todo custo. Mas não está sendo inteligente. Aliás, inteligência é um ativo poderoso para quem pretende governar um País, mas que falta ao PT.