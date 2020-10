Pesquisa eleitoral e factoides

O candidato Ricardo Nicolau não explorou na TV ou nas Redes Sociais o resultado da pesquisa Ibope, que o colocava a dois pontos do segundo colocado na disputa da Prefeitura de Manaus. Catapultado de 4 para 11%ˆ na primeira pesquisa Ibope, há uma semana, a velocidade do crescimento contrariava a matemática. O Ibope redesenhou o quadro eleitoral para criar um factoide - Amazonino caiu de 31 para 25, David de 16 para 13 e por ai vai.

A Pesquisa divulgada neste domingo pelo Instituto Perspectiva mostra outra coisa: o quadro teve poucas alterações nos últimos 30 dias. Nicolau cresceu moderadamente mas nem de longe se aproxima do segundo colocado.

Nada contra o parlamentar, que vem fazendo uma campanha sem atacar adversários e focado em propostas na área da saúde, mas pesquisa tem fundamento científico e seus desvios são logo notados. No caso da pesquisa Ibope, ficou claro que nem Nicolau acreditou no seu resultado, pois não explorou o suposto fato que o beneficiava no programa eleitoral.

Análises e prognósticos precários ofendem a inteligência do eleitor e acabam colocando, por força de gravidade, na mesma cadeia de suspeitas, os institutos sérios, que fazem pesquisa para informar, não para agradar A ou B.