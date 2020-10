O jabuti plantado na pesquisa Ibope

Sem explicar como mediu a mudança súbita do comportamento dos eleitores de Manaus em um jogo no qual os últimos “serão os primeiros”, o Ibope puxou do penúltimo lugar para ocupar a terceira colocação na disputa do primeiro turno o candidato Ricardo Nicolau. Ricardinho, que patinava entre 3 e 4 pontos, literalmente voou e encostou em David Almeida (11 contra 13% do ex-interino). Como o Ibope plantou esse jabuti na pesquisa divulgada ontem pela Rede Amazônica é um mistério.

Não tem relação com as chances de ocorrência de um resultado. Sequer uma medida de erro com base num princípio metodológico. É mais um desvio. De conduta? talvez. Erro estatístico ? Não parece, pela forma como o candidato furou a fila com base em uma suposta tendência de voto.

A pesquisa inverteu posições. Coronel Menezes foi empurrado para frente e Alfredo Nascimento para trás. O que seria natural em um quadro de alteração do humor e da tendência do eleitorado, fatores que não existem no momento.

Não é apenas o Ibope que deve explicações sobre essa "pesquisa", mas também a Rede Globo, que utiliza da sua poderosa audiência para influenciar um eleitorado na sua maioria ainda indeciso.

Veja o resultado da pesquisa Ibope/Sistema Globo:

Amazonino Mendes (Podemos): 25%

David Almeida (Avante): 13%

Ricardo Nicolau (PSD): 11%

Zé Ricardo (PT): 10%

Capitão Alberto Neto (Republicanos): 7%

Coronel Menezes (Patriota): 6%

Alfredo Nascimento (PL): 3%

Chico Preto (DC): 3%

Romero Reis (Novo): 2%

Marcelo Amil (PC do B): 1%

Branco/Nulo: 16%

Não sabe/Não respondeu: 3%