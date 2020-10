Aquele candidato que não gosta de ser contrariado

O potencial de manipulação politica no WhatsApp é imenso nessa campanha eleitoral. Supera a TV e o rádio, porque entra dentro de casa pelo celular e com uma dose de veneno contra o qual parece não haver antídoto. É a zona cinzenta onde cada um solta seus demônios, destrói reputações, torna a verdade mentira. É o caso do candidato a prefeito de Manaus vezeiro em dizer que todas as matérias negativas ou que o contrariam, são "fake news".

Quer dizer, verdade e mentira se misturam no aplicativo de forma que apenas os candidatos mais afoitos, com desprezo pelas instituições e pela liberdade de escolha dos cidadãos são beneficiados.

Essa é uma eleição atípica, não apenas por causa da pandemia, que afastou os candidatos do contato direto com o eleitorado, mas porque os mecanismos de manipulação da vontade do eleitor se tornaram mais eficientes.