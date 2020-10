A nova onda de Covid 19 no Amazonas e a desconfiança de Bolsonaro

O governo do Amazonas, que vinha represando dados sobre o avanço da Covid 19 no Estado, agora admite uma nova onda. As medidas anunciadas para deter a pandemia, entretanto, são paliativas.Tem se resumido a fechamento de bares e restaurantes. Cai por terra, assim, a tese de que o Amazonas havia alcançado a chamada "imunidade de rebanho”. Não só era uma farsa, que estimulava a população sair para as ruas e se contaminar, como “limpava a barra” de um governo que foi irresponsável durante o pico da pandemia, que causou 4 mill mortes no Estado, como continuou agindo de forma descompromissada com a saúde da população no período no qual imaginou-se um controle relativo da doença.

Na prática, perdeu - se a oportunidade de informar a população sobre práticas de prevenção. O resultado está aí: o coronavirus voltou com força e o risco de saturar o sistema hospitalar é grande.

O governador Wilson Lima tentou buscar recursos em Brasília, mas a desconfiança do governo federal com o governador, acusado de comandar uma organização criminosa que superfaturou respiradores no auge da pandemia, ainda é grande. Como resposta, o Governo Bolsonaro deixou claro que não vai dar dinheiro, mas está enviando 300 mil testes do tipo RT-PCR para detecção do vírus. Não é quase nada, mas é tudo o que Bolsonaro pôde dar. O resto fica por conta da sorte de cada amazonense.