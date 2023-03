Manaus merece bons políticos, mas estão em falta

Manaus vive um momento de reconstrução após as fortes chuvas dos últimos dias, o que vai exigir união de Estado e Município no processo de recuperação de ruas, pontes e atendimento às famílias desabrigadas. O que se observa, entretanto, são ações isoladas, sem uma aparente compreensão de um problema que exige troca de informações e um projeto comum do governo estadual e da prefeitura.

A 517 dias da próxima eleição, parece importar mais um projeto de poder antecipado - com a dança de partidos e o anúncio de pretensas candidaturas - do que um engajamento dos poderes Legislativo e Executivo na busca de solucionar problemas que podem se repetir no próximo inverno.

Que se critique anos de indiferença com o crescimento desordenado da cidade, o aterramento de dezenas de igarapés, a conivência quando não o incentivo descarado com invasões. Mas o momento é de união, inclusive do despertar de um Legislativo amorfo, despreparado para encarar desafios e contribuir com a cidade. Para isso os vereadores foram eleitos, empossados, diplomados. Mas estes são títulos provisórios. Podem ser retirados pelo eleitor na próxima eleição.

Manaus merece bons políticos, que estão em falta. Merece uma maior integração entre governo Estadual e Prefeitura - que parecem cada vez mais distantes. Merece porque concentra número substancial da economia, mais da metade do eleitorado, mas vem se transformando numa grande favela, com problemas que, jogados para frente, nunca serão resolvidos.