‘Lula lá’ longe ... mais distante do eleitor

O que Lula encontrou em Manaus não é diferente do que ele tem visto Brasil afora. Pessoas com outra visão do mundo e mais desconfiadas - com o PT, com o próprio Lula e com os políticos de um modo geral.

Lula atrasou e parte do público que lotava desde as 18 horas a Avenida das Torres reclamou. Um erro de programação da campanha presidencial e erro de cálculo da paciência do eleitor, que ainda se predispõe a ouvir o que um politico tem a dizer. Mesmo assim, foi um crédito dado a Lula, que ele não soube corresponder na medida correta.

O atraso é sempre justificado - trânsito caótico entre o hotel e o local do comício. E outras desculpas. Mas ainda assim restou uma claque considerável - a maioria trazida de ônibus de Manacapuru e bairros de Manaus.

Lula ainda é Lula. Amado por muitos, venerado por outros e também odiado por uma direita que surgiu com força durante o governo Dilma, ocupando não apenas a presidência do Brasil em 2018, mas o país como um todo

Lula veio a Manaus para turbinar a campanha do senador Eduardo Braga ao governo do Estado, mas encontrou problemas - resistência ao nome do senador no próprio PT amazonense e um grande abismo entre Braga e o eleitorado da capital, maior colégio eleitoral do Estado.

Mas se esse foi o objetivo fundamental da visita do ex-presidente - mostrar que o senador tem time e joga com ele - o maior erro foi não colocar Braga na posição correta, de protagonismo, espaço dado a outras figuras do partido durante sua permanência na cidade.

Lula, com a mania de agradar a todos que o cercam, acaba desagradando todo mundo. Foi o que aconteceu em Manaus.

Mas essas impressões são muito particulares (de quem acompanhou de perto a visita). Quem vai dizer se a presença do ex-presidente em Manaus ajudou Braga a ganhar tração em sua campanha ao governo do Amazonas são as pesquisas que começam a ser feitas a partir deste final de semana.

Uma coisa é certa: Braga terá que esticar as pernas para alcançar o acelerador, encostar no segundo colocado e sonhar com a classificação para a outra largada: o segundo turno. Tarefa difícil, mas não impossível.