Legisladores querem conter violência contra mulheres com uma canetada

Claro que homem e mulher têm os mesmos direitos, mas o excesso de leis que tratam do problema da violência contra as mulheres é perigoso porque algumas não compreendem que essa proteção é baseada no pressuposto do respeito mútuo. E se excedem ou se tornam tão violentas quanto os homens.

É um ciclo de violência que não para e parece crescer à medida que novas leis impõem penalidades cada vez mais severas contra os homens. Na prática, faz a mulher mais revoltada e o homem mais violento, agora na condição de cidadão de segunda classe.

Entendam. Não se está defender a violência contra as mulheres, mas o respeito mútuo e o direito de um respeitar o outro, saber o limite e os direitos do outro.

O único caminho, para qual nem os legisladores nem os governos dão a menor atenção, é a educação. O respeito começa na escola, que forma novos cidadãos. Mas a escola não está estruturada para desempenhar esse papel.

As relações interpessoais no ambiente escolar é ruim. As crianças não são educadas para viver em um ambiente de paz, de tolerância e de respeito as diferenças