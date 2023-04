Filó, a anta amazonense

O Instituto do Meio Ambiente (IBAMA) ficou menor ao se importar com uma anta, o herbívoro que teve seu habitat devastado e acabou sendo acolhido na fazenda de um influencer amazonense. Aliás, a fuga de animais silvestres em busca de alimentos e refúgio é grande.

O Ibama deveria se importar com esse fenômeno e o Congresso Nacional alterar a legislação vigente, excessivamente retrógrada, que não preserva espécies. Ao contrário, contribui para extingui-las na medida em que utiliza seu poder de polícia para apreender animais (já adaptados a um novo ambiente) e colocá-los em celas insalubres e sem alimentos.

O problema não está no acolhimento de animais que, como Filó, fogem do fogo, da devastação e da presença humana no seu habitat. Está na incapacidade do governo atual de impedir que a “ boiada” continue passando.

Há um estrago imenso já feito - acelerado no governo Bolsonaro (2018/2022), mas o processo é anterior a esse período trágico da história do País. Vem desde o regime militar, com a abertura de rodovias e o crescimento acelerado das cidades no seu entorno.

A verdade é que a devastação da floresta gera riqueza para uns poucos e prejuízos para o Brasil. Alguns governantes ou incentivaram esse desastre, fizeram corpo mole ou fingiram, por interesse eleitoral e de financiamento de campanhas, que aderiam e uma agenda ambiental que nunca foi colocada plenamente em prática.

Com todo respeito a Filó, tivemos governantes ‘antas’, políticos ‘antas’, técnicos ambientais ‘antas’, magistrados ‘antas’. Alguns contribuíram para o caos que se vê agora. Mas o que esperar deles num País de espertalhões? Filó apareceu para colocar tudo isso a nu e a nudez incomoda…