Facção criminosa entrou na sua casa na tentativa de cooptá-lo. Resista

Um suposto policial é levado ao tribunal do crime e confessa, antes da execução, que faz parte de uma milícia composta por Pms e cita nomes de autoridades da segurança pública. Evidentemente que o vídeo, que circula nas redes sociais dará origem a uma investigação, necessária, para deixar claro que a autoridade policial citada age em defesa do interesse público.

Fica evidente no vídeo a intenção dos criminosos em desqualificar os militares e a cúpula da segurança do Estado do Amazonas. Fossem malfeitores, não teriam sido responsáveis por impor prejuízo milionário às facções, apreendendo nos últimos meses 33 toneladas de drogas. Isso não é pouco e deve incomodar quem começou a perder um jogo que estava ganhando até bem pouco tempo.

Para além das suposições maldosas que se espalham como vírus nos aplicativos de mensagens, é necessário mostrar quem são esses policiais e o trabalho que fazem, o risco que correm não apenas no enfrentamento direto com as facções, mas quando alvos de armas também mortais - a difamação nas redes sociais, com a divulgação de confissões forçadas para desqualificar os profissionais e desmobilizar a instituição policial. Essa é uma nova arma porque fere a dignidade do militar perante a família, os filhos, os amigos e a sociedade.

O Portal do Holanda não está divulgando os vídeos feitos antes da execução do falso policial porque isso daria publicidade ao crime organizado, fortalecendo seu poder, na medida em que o objetivo de constranger as autoridades é alcançado.

Exige-se muito da policia e é lícito essa cobrança. Mas chega a hora de reconhecer que o crime joga com a publicidade de seus atos e trabalha para convencer a sociedade que o criminoso é o policial. Na medida em que você compartilha essa publicidade, as facções entram na sua casa, na sua mente e se tornam invencíveis.