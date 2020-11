Dilema do eleitor: em quem não votar e porque votar nesta eleição

O eleitor deve ter consciência de que o seu voto não abrirá apenas o gabinete do Palácio da Compensa, sede do Poder Executivo Municipal para o futuro prefeito de Manaus. Representa a chave do cofre, que não pode ser entregue a delinquentes confessos.

O eleitor sabe agora, com bastante clareza, quais candidatos se apropriaram, um mais que o outro ou tanto quanto o outro, de recursos que poderiam salvar vidas; quais deles, um mais que o outro, anabolizaram valores de contratos em proveito próprio ou de terceiros quando trabalhavam juntos no mesmo governo. Foram honestos, ao em menos ao revelarem seus pecados publicamente.