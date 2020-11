David Almeida, deixa dona Rosa descansar em paz!

Dona Rosa, mãe do candidato David Almeida, merece descansar. Ela faleceu neste sábado em consequência da SARSCoV. Havia sido internada há três semanas e respirava por aparelhos. A parada cardíaca que a matou, na verdade foi consequência da doença. Dona Rosa era mulher simples, com uma diferença: mãe do candidato a prefeito de Manaus, David Almeida.

Não fosse o período eleitoral, seu velório seria simples e curto, cercado de familiares e seguindo as normas de distanciamento social: caixão lacrado, enterro em seis horas para evitar contaminações pela Covid.

Mas David não está deixando dona Rosa descansar. Está usando politicamente a morte da mãe, mobilizando centenas de pessoas para o seu velório numa tentativa de provocar comoção, fora as consequências para a saúde pública.

Dona Rosa não queria isso, e certamente censuraria esse comportamento reprovável do filho. Seu descanso é o que importa, depois de tanto sofrimento.

Dona Rosa sempre foi a ponte que ligou David e os demais filhos a tantos êxitos, mas nunca quis ser usada para fins que sempre condenou.

Religiosa, sabia, desde o inicio da doença, que poderia não voltar para casa. Não retornou. Quer voar agora, ocupar um espaço entre as estrelas, mas David a segura neste plano, com seu egoísmo, sua ambição desmedida de poder.

David, deixe sua mãe descansar, deixe seu espírito voar para as estrelas, Ela merece…