Superfaturamento na saúde durante gestão de David investigada pelo TCU

O Tribunal de Contas da União resolveu que cabe a Corte analisar o processo no qual a administração do ex- governador interino e candidato David Almeida é acusada de superfaturar cirurgias eletivas em contrato firmado com o IMED-Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento. O Tribunal solicitou esta semana da secretaria Geral de Controle Externo do TCE-Am, cópia da denúncia formulada pelo Ministério Público de Contas e do Acórdão proferido pela Corte.

O documento, abaixo, desfaz o argumento do candidato de que, durante o seu breve governo como interino, não houve denúncia ou processo envolvendo superfaturamento.

Um vídeo publicado pelo Portal do Holanda no qual Daniel Almeida, irmão do então governador, discute com empresária Maria de Nazaré., autora da denúncia, também foi encaminhado ao TCU, por fazer parte do processo.