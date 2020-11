David venceu pela emoção, mas Manaus espera dele muito mais que isso

Enfim, acabou… David Almeida é o prefeito eleito de uma cidade dividida. A diferença entre ele e Amazonino Mendes foi de apenas 2,2% dos votos válidos ( 466.970 contra 443.747).

David teve méritos, ao administrar a "aliança" com o governador Wilson Lima sem assumir o ônus do desgaste que esse fato, se público, provocaria, e conduziu com raro oportunismo a tragédia pessoal que se abateu sobre ele e com a qual sensibilizou o eleitor na reta final da campanha.

Venceu pela emoção que conseguiu produzir. Como prefeito da cidade, a partir de janeiro, a aposta é que se torne um administrador sério, aplicado e responsável. É o que Manaus quer e espera dele.