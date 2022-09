Bolsonaro tem publicidade gratuita na Globo e pode pintar o sete amanhã

Duas coisas que você precisa saber: 1 - sou favorável a um severo controle sobre a compra e o uso de armas de fogo. 2 - não voto de maneira nenhuma em Jair Bolsonaro. Mas entendo que há um risco muito grande de reeleição do presidente. Por duas razões: 1- Bolsonaro está em todos os canais, a cada minuto seu nome é repetido com uma frequência surpreendente pela chamada mídia independente. 2- Seus maiores cabos eleitorais são a Globonews e todo o sistema Globo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, veículos que esqueceram valores do jornalismo e se tornaram oposição clara ao governo.

Quer dizer, Bolsonaro tem uma publicidade gratuita nesses canais de informação, os mais importantes do País, que falam mal dele, mas falam com uma frequência que incute no eleitor a ideia de que o presidente é vítima, não o algoz de uma democracia fragilizada até mesmo pela ação da justiça.

Vejam só: que impacto terá nas eleições, que serão realizadas a menos de um mês, a não ser pró Bolsonaro - a medida adotada ontem pelo ministro Edson Fachin, que suspendeu trechos de decretos que facilitavam a compras de armas? Nenhum, não em tempo exíguo até as eleições. “A hora do basta”, como disse o ministro, não era agora. Mas o mal feito está feito.

É necessária a restrição? É, mas o ministro poderia ter esperado outubro passar. Entretanto, preferiu estabelecer um confronto, desnecessário, que só beneficia o presidente e sua base.

A suspensão pelo Ministro Barroso do Piso Salarial de Enfermeiros é outra medida intempestiva O que acontece agora? Deram munição para Bolsonaro trazer para o seu lado profissionais que nem queriam saber de política, mas agora estão no meio dessa carnificina eleitoral.

Quer dizer, vivemos num País onde a ameaça à democracia não está apenas naquele que, claramente, pretende suprimi-la, mas nos próprios tribunais que, no afã de combater a ânsia de poder do presidente, acabam dando-lhe munição para conquistar mais e mais adeptos.

E os festejos do bicentenário da independência, será Verde-amarelo ou vermelho? Neste ponto, mais uma vez, Bolsonaro conta com um mídia burra, de oposição, que claramente divulga o evento e expõe seu medo. Bolsonaro, como todo aprendiz de ditador, sabe que pode apostar alto quando percebe que é temido.