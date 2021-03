Blindado, mas sangrando, Wilson Lima alimenta sonho de reeleição em 2022

O governador do Amazonas, Wilson Lima, conseguiu contornar as ameaças contra o seu mandato a um custo muito alto. Para quem já era refém de grupos com interesses econômicos no governo, Wilson perdeu os pés em outras duas frentes: no Parlamento - onde os partidos de centro passaram a ter mais influência no governo, nomeando secretários ou indicando seus membros para secretarias - e no Judiciário, onde advogados ousaram criar uma blindagem que parece inexpugnável.

Pouparam-lhe a mão direita para fazer uso da caneta BIC. Restou uma figura caricata, mutilada, que deve chegar as eleições de 2022 sangrando.

Curiosamente, o Wilson que sangra é o homem no cargo que interessa para grupos de oposição que vão disputar o governo em 2022. Como também é o homem que interessa ao "centrinho", desde que faça uso da caneta e alimente campanhas politicas de aliados não confiáveis.

Todos esses parlamentares que formam o “centrinho” na Assembleia Legislativa do Amazonas, sabem que Wilson terminará só, mas o mais importante é que seguir com ele, costurando suas feridas e iludindo-o de que, de repente, se transformou em um "estadista”, produz dividendos (di-vi-den-dos) que ainda fazem a cabeça do eleitor menos informado.