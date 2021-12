Apagão de energia em Manaus vai se repetir porque o que menos importa são os consumidores

Se o apagão prologando em Manaus afetou a vida das pessoas, ele se insere num contexto maior: o de que as privatizações de serviços essenciais não podem ser decisão unilateral dos governantes. Devem ser discutidas exaustivamente com a sociedade. Não podem continuar sendo um negócio entre amigos, avalizado por um Legislativo pouco representativo. O temporal de segunda-feira em Manaus, com ventos de mais de 60 quilômetros por hora, provocou um efeito devastador na vida de muitos manauaras. Fora os telhados arrancados e árvores que caíram por toda a cidade, semáforos desligados e ruas alagadas, a falta de energia isolou centenas de moradores de prédios de apartamentos, que ficaram sem elevador e sem contato externo. Descer escadas a partir do quinto andar foi uma penosa experiência, especialmente para idosos e crianças. Mais a falta de energia foi prolongada. Pequenos comerciantes viram seus investimentos serem transformados em lixo. Como protesto, alguns jogaram frangos estragados e carnes em frente ao prédio da concessionária de energia. O Procon ameaçou a empresa com multa. A resposta da Manaus Energia foi lenta, embora o temporal tenha feito estragos longe da previsibilidade de qualquer empresa. Mas o fato de não haver uma rápida comunicação com os consumidores é erro que tem consequências. Tira da concessionário o crédito, já escasso, com os amazonenses que desconfiavam da privatização e da propaganda oficial de que os serviços melhorariam. Não melhoraram. Se o apagão prologando afetou a vida das pessoas, ele se insere num contexto maior: o de que as privatizações de serviços essenciais não podem ser decisão unilateral dos governantes. Devem ser discutidas exaustivamente com a sociedade. Não podem continuar sendo um negócio entre amigos, avalizado por um Legislativo pouco representativo. Manaus padece desse mal crônico. Do serviço de água, privatizado com deságio e facilidades para grandes grupos econômicos - que na prática se apropriaram de bens públicos, inclusive de uma estrutura na Zona Leste, bancada com dinheiro do contribuinte, ao fornecimento de energia. A vigarice começou com a construção de Balbina, vendida para os cidadãos como a grande saída para baratear o custo da conta de luz e abastecer todo o distrito industrial. História, trapaça mesmo. O resultado todos conhecem…

Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.