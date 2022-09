Amazonino bate em Wilson. Braga agradece

O senador Eduardo Braga (MDB) começa a mostrar vigor a menos de um mês das eleições para o governo do Amazonas. Ainda é o terceiro colocado e a torcida é que fique nessa posição - mas seu avanço em Manaus, embora lento, revela que lá na frente alguém vem perdendo força. As pesquisas oficiais já divulgadas mostram que Braga e Wilson Lima lideram no interior e que Manaus resiste ao nome do senador. No cômputo geral, Amazonino bate Braga com os votos de Manaus. Mas não é tudo.

Especialistas em pesquisa eleitoral avaliam com cautela esse avanço e lembram o que ocorreu em 2020 com a candidatura de Ricardo Nicolau à Prefeitura de Manaus. Começou com 3 por cento e na reta final cresceu mais de 8 pontos. Se isso ocorrer com Braga ele terá fatalmente chegado ao segundo turno. Ou perto disso.

Mas o que estaria por trás de Braga, um motor que ganha velocidade, apesar das falhas de ignição e incapacidade de queimar combustível na subida dessa ladeira até a linha de chegada no segundo turno? Muito provavelmente equívocos na campanha do ex-governador Amazonino Mendes, que não entendeu que seu adversário é o senador - pelo menos neste primeiro turno - e não o governador Wilson Lima.

A campanha de Amazonino, focada no governador, é a campanha dos sonhos do senador Eduardo Braga.

Amazonino não tem que se preocupar com quem está na frente, mas com quem está atrás dele e ameaça ultrapassá-lo. Uma questão de estratégia e de jogo politico que o ex-governador sempre soube jogar, mas curiosamente faz de forma inversa neste momento.

Todo o arsenal desperdiçado contra Wilson pode ser usado na outra fase da campanha. Não agora. Não por Amazonino. O essencial é chegar ao segundo turno, ou não ?