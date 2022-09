Amazonino ainda não entendeu quem o ameaça

As pesquisas eleitorais divulgadas até aqui asseguram que um dos candidatos ao governo do Amazonas está no segundo turno: o governador Wilson Lima. A segunda vaga poderá ser de Amazonino, que lidera as pesquisas em Manaus, mas perde no interior para o terceiro colocado, o senador Eduardo Braga. No cômputo geral, a distância de Braga para Amazonino, segundo a última pesquisa Pontual, é de 7,4 pontos. Pode ser menos, ou mais, considerando que as sondagens realizadas no interior se concentram nas sedes municipais.

Quando o eleitor da Zona Rural, que passa quatro anos invisível, cruzar os lagos e rios, ou romper as vicinais para votar, talvez o cenário mude radicalmente - aumentando o cacife de Amazonino para se credenciar ao segundo turno, ou revelando o combustível que Braga precisa para atingir a linha de chegada.

Essa disputa Amazonino X Braga será voto a voto - seja qual for o retrato apresentado pelos institutos de pesquisa, que não fazem mais do que uma fotografia de um salão com divisórias, sem identificar o que há atrás das demais paredes, característica de um estado imenso, com comunidades isoladas e que não aparecem na fotografia.

O que é estranho no comportamento de Amazonino é ignorar que Braga vem atrás num ritmo perigoso e que o senador é o seu adversário, com o qual deve lutar e torcer para que derrape na próxima curva. E como há curvas nessa corrida eleitoral, que chega ao seu final reservando muitas emoções.