Acusação de corrupção marca debate da TV Amazonas

Foi um debate difícil, longo e cansativo para os telespectadores o realizado nesta terça-feira pela TV Amazonas. E chato, muito chato, com três candidatos ao governo trocando acusações sobre corrupção sem o menor constrangimento. Invés de água mineral no púlpito, a tv poderia ter disponibilizado óleo de peroba. O Amazonas sabe “o que eles fizeram no verão passado”.

A ausência de Amazonino foi uma surpresa. O mediador do “debate” disse que nenhuma justificativa foi apresentada, o que provocou especulações sobre a sua saúde.

Mas dos cinco candidatos que compareceram, apenas Carol Braz e Israel Tuyuka não fizeram dobradinha com ninguém. E surpreenderam, pelas propostas, pelo conhecimento da estrutura do Estado, especialmente na área social e de segurança pública. Carol apresentou um programa de governo e foi critica das ações dos demais candidatos que já exerceram funções executivas. Foi coerente e propositiva. Israel Tuyuka pareceu ingênuo, com uma visão limitada da economia e de seus mecanismos, mas preocupado com o meio ambiente e a educação. Vendeu sonhos.

O problema é que a audiência do debate sem dúvida foi reduzindo e provavelmente os compradores de ilusões desapareciam à medida que os minutos passavam. Mas se dependesse desse debate para vencer a eleição, não haveria melhores candidatos do que Carol e Israel Tuyuka.

Eduardo Braga mirou, como se esperava, o governador Wilson Lima. O problema de Eduardo é parecer deslocado e distante. Falta ao senador recuperar a “liga” perdida com a população do Amazonas.

Ricardo Nicolau precisa entender que um debate é um confronto de ideias, não uma guerra. Ou a politica não seria o que é. Seu alvo foi o governador. Seu erro foi levar para o debate questões pessoais contra Wilson Lima, tão pessoais que o mediador concedeu direito de resposta ao governador.

Surpreendentemente, Wilson Lima manteve a calma. Não foi seu melhor dia, acossado por Nicolau e Braga. Mas não se limitou a se defender. Atacou, devolveu os golpes e mostrou que se não era igual ou parecido, tentava não ser o mais do mesmo.

Henrique não foi bem. Precisa melhorar o foco nas propostas de governo. Tentou uma dobradinha com Wilson, mas não colou.