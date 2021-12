550 mil eleitores de Manaus sob domínio das organizações criminosas

A entrevista do delegado Ricardo Cunha, da Homicídios de Manaus, aponta para um problema que os amazonenses conhecem há muito tempo: que os homicídios vêm crescendo em razão da ação das organizações criminosas. O que espanta não é a repetição de um fato conhecido. É a declaração do delegado: “As zonas Norte e Leste são as que mais registram casos de homicídio pelo fato de as OCRIMs comandarem essas áreas, que são carentes”.

O delegado é um agente do Estado e como tal fala em nome desse mesmo Estado. Se admite que o crime domina duas zonas da cidade, que somam 550 mil eleitores, segundo o TSE, então tem alguma coisa errada, um incêndio de proporções gigantescas que consome o tecido social e que precisa ser contido urgentemente. Mais que isso: há nessas zonas um capital politico sujeito a manipulações e perigoso para a democracia.

Na mesma entrevista, que você pode ler clicando AQUI , o delegado diz que “os mandantes dos homicídios geralmente são chefes das organizações criminosas, com alto poder aquisitivo nas áreas mencionadas.Com esse poder, os criminosos contratam terceiros para executar o crime por eles.”

Uma coisa é certa: o delegado sabe mesmo como funciona a engenharia do crime em Manaus. Falta apontar soluções, mobilizar a sociedade contra essas organizações; falta o Estado levar educação, assistência social e emprego para essas áreas. O que não pode é (um de seus agentes) admitir que perdeu o controle de 550 mil cidadãos, ou que supostamente existe um Estado paralelo poderosíssimo, ditando regras que incluem julgamentos de quem vive e quem morre em Manaus.

VEJA COMO O CRIME

CRESCEU EM MANAUS

No ano que está terminando duas mulheres ou crianças foram estupradas por dia em Manaus. Até outubro foram registrados 487 casos de violência sexual contra mulheres e crianças. Os números de novembro e dezembro não foram computados, o que deve elevar os casos para cerca de 600. No interior, há outros 102 registros, com Manacapuru liderando: foram 33 casos até outubro. No total, somados interior e Manaus, esse numero pode passar de 800 quando forem computados novembro e dezembro.

No mesmo período houve 40 latrocínios em Manaus - assalto seguido de morte e 852 homicídios.

Já os roubos somam 30.946 e os furtos (subtração de bens de terceiros sem violência - vejam só, como a lei é ambígua) foram 23.323 em Manaus e 837 no interior.

A soma até outubro passa de 54 mil, mas falta os números de novembro e dezembro…