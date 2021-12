Guerra entre traficantes no Amazonas aumenta em 20,61% homicídios em 2021

Manaus/AM - A guerra entre traficantes está entre os principais motivos do aumento de 10,50% no número de prisões e 20,61% de Inquéritos Policiais (IPs) remetidos à Justiça pelo crime de homicídio, de janeiro a novembro deste ano, comparado ao ano de 2020.

A informação é do delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), ao divulgar o balanço do ano de 2021.

De acordo com os dados da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos (Drad) da PC-AM, apontam que foram contabilizadas 326 prisões pelo crime em 2021, sendo 148 prisões pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e 178 pelas demais delegacias da capital e do interior do Estado. No ano passado, foram realizadas 295.

O número de Inquéritos Policiais (IPs) remetidos à Justiça, em 2021, também teve um saldo superior, sendo contabilizados 708, dos quais 504 pela DEHS, e 167 pelas demais delegacias. No ano de 2020, foram 587 ao todo.

As principais motivações para os crimes de homicídios são as guerras pelo tráfico de drogas, provenientes das organizações criminosas que atuam na capital. Segundo o delegado, com essas rivalidades, as pessoas que geralmente estão envolvidas com determinados crimes, acabam morrendo em decorrência desse envolvimento.

As zonas norte e leste são as que mais registram casos de homicídios, pelo fato das organizações comandarem essas áreas, pelo fato de também serem áreas mais carentes, o que acaba dando abertura para que o crime tenha domínio, explicou Cunha.

De acordo com o delegado, os mandantes dos homicídios geralmente são chefes de organizações criminosas com alto poder aquisitivo nas áreas mencionadas. Segundo ele, em posse desse poder, os criminosos contratam, por um determinado valor, terceiros para executar o crime por eles.

PRISÕES

Entre as prisões com maior destaque, Ricardo Cunha cita a dia 3 novembro deste ano, quando as equipes da DEHS deflagraram a Operação Die Defunctorum, que resultou na prisão de Deyves de Jesus Ramos, 19, apontado como um dos maiores pistoleiros de uma organização criminosa que atua no Amazonas.

No dia 8 seguinte, as equipes prenderam Diego da Silva e Silva, 29, conhecido como ‘Shrek’, pelo envolvimento no duplo homicídio dos gêmeos Rômulo Paulo Cabral e Rodrigo Paulo Cabral. Ainda em novembro, no dia 22, foi preso Silas Ferreira da Silva, 26, pela autoria da morte do sargento do Exército Brasileiro (EB) Lucas Ramon Guimarães, que tinha 29 anos, ocorrida no dia 1º de setembro, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

A DEHS possui um canal de comunicação com a população, por meio do número (92) 99292-1015, onde as denúncias podem ser efetuadas, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante sempre será preservada”, garantiu o delegado.

As denúncias também podem ser formalizadas presencialmente na DEHS, que está situada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.