Xuxa fala sobre cobrança por estar 'velha' perto dos 60

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel constantemente precisa lidar com comentários e cobranças em suas redes sociais, principalmente a respeito da sua idade. Prestes a celebrar 60 anos em alto mar, ela falou como se sente ao ler comentários falando que ela "está velha".

"As pessoas me cobram: 'A Xuxa tá velha'. Não fico magoada. Eu tenho espelho em casa. Eu sei. Eu entendo elas. Eu sei me olhar com o olhar delas. Mas meus fãs de antigamente também envelheceram. E não querem se ver desse jeito. Muitas dessas pessoas, pelo visto, não têm maturidade para curtir essa fase", comentou Xuxa em entrevista a Patrícia Kogut, colunista do jornal carioca O Globo.

Ela aproveitou para refletir sobre a palavra "velha" e dizer que se sente privilegiada ao afirmar que não sofreu preconceitos ao longo da carreira e que continua trabalhando.

"Moramos num país onde 'velha' vem como um negócio pesado. Colocam uma coisa ruim ao lado da experiência que a maturidade traz. Eu sou uma privilegiada, se você puser a minha história ao lado das de tantas outras mulheres. Não sofri preconceitos ao longo da minha carreira. E continuo trabalhando aos 60", disse Xuxa.

Ela fará 60 anos no final de março e faz uma leitura da chegada desta nova idade: "Vejo este momento por dois aspectos. Um, de mulher realizada com o homem que eu amo. Chegar aos 60 com um cara que te ama como o Ju [Junno Andrade], me ama, faz a minha vida íntima ser redondinha. Minha filha é independente e me manda mensagem todos os dias, de manhã e de noite e sempre envia uma foto em que está sorrindo. Estou no auge [do] que um ser humano pode alcançar como amante, como mulher, como mãe".

"Mas olho minha pele enrugadinha e é um outro lado da idade. O colágeno não existe. Minha pele é castigada do sol, que continuo pegando, porque adoro. Por mais que eu use os melhores cremes, me olho no espelho e não me vejo como antes. Ju fica dizendo que sou linda e gostosa. Mas eu trabalho com a imagem desde jovem e sei que não é igual. É difícil. Me olho e falo: nunca mais terei aquele corpo, aquela cinturinha", conta.

ATAQUE DE EX-MINISTRO

Na entrevista a Kogut, Xuxa comentou indiretamente sobre as críticas que recebeu do ex-ministro do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI), após ter o nome anunciado para ser a nova embaixadora da campanha de vacinação no Brasil pelo governo Lula (PT).

Xuxa diz que ela mesma se ofereceu para fazer parte da campanha, após ver que o índice de vacinação atual está muito baixo.

"Com a música 'Ilariê' a gente já conseguiu que 96% das crianças brasileiras se vacinassem. Campanha de vacinação é um negócio assim que dá uma alegria... Agora estamos lá em baixo. Como pode? Eu que me ofereci para ser embaixadora da Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde. Procurei descobrir o telefone da Janja (a primeira-dama) e me pus à disposição", revelou.

"Eu fiz isso com todos os ex-presidentes do Brasil. Menos com aquele que chamo de tudo, menos de gente [em menção a Jair Bolsonaro]. Quero voltar a trabalhar ao lado do Zé Gotinha", declarou. Ela disse que pretende mostrar a carteirinha de vacinação da filha Sasha: "Já pedi autorização a ela, porque Sasha é discreta e não gosta de aparições públicas. Ela topou".

Ainda no contexto político, Xuxa afirmou que nunca foi petista, mas que era contra Jair Bolsonaro (PL) desde o começo.

"Nunca fui petista, pelo contrário. Mas fui contra esse homem desde o início. Mas antes, eu era contra o genocida. Só que depois que o Bozo falou aquilo de 'pintou um clima' para se referir a meninas adolescentes, tive muito nojo. Queria muito fazer uma campanha chamada 'Pintou um crime'. Contra velhos babões que olham para crianças de 12, 13, 14 anos. Como eu fui olhada quando era criança", desabafou.

"Crianças dessa idade não se prostituem, são exploradas. A gente tem que mostrar que isso está muito errado. Não podem passar a mão na cabeça. No mínimo, ele deveria ter chamado a polícia, se achou que havia algo errado ali", complementou, lembrando o episódio relatado pelo ex-presidente.