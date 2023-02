Preta Gil lamenta ausência na folia e convoca fãs para o 'Carnaval da Cura' em 2024

"As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao longo da semana, retomando a minha energia vital. É um dia após o outro, uma máxima para quem está em qualquer tratamento", disse.

"Aguardo todos no próximo ano para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta! Em breve nos encontraremos! Amo vocês", disse ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda tratando um câncer no intestino, a cantora Preta Gil voltou a lamentar a ausência nas festas de rua pelo Brasil. O Bloco da Preta sairia neste domingo (12) para celebrar com os fãs. Porém, pelas redes sociais, fez uma convocação para o Carnaval de 2024.

