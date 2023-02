Harry Styles beija homem na boca e causa uma nova polêmica sobre 'queerbaiting'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de arrematar quatro estatuetas do BRIT Awards, que aconteceu na noite deste sábado (11), Harry Styles roubou a cena ao beijar o cantor escocês Lewis Capaldi, que se tornou famoso pela música "Someone You Loved Me".

No Instagram, Capaldi compartilhou o vídeo do beijo. "Acabei de beijar o Harry Styles na boca. Estou totalmente ereto", ele escreveu. Nos últimos tempos, Styles tem recebido acusações de "queerbaiting". Isto é, assumir uma postura queer —usando maquiagem e roupas femininas em oposição ao padrão da heteronormatividade só com o intuito de fazer sucesso.

Na premiação do Grammy, o cantor já havia causado polêmica nas redes em seu discurso. "Isso não acontece muito com pessoas como eu com muita frequência. Muito obrigado", disse ele, ao receber a estatueta de Álbum do Ano.

Enquanto isso, o autor de "Watermelon Sugar" só torna público os relacionamentos com mulheres, evitando admitir fazer parte da comunidade gay. No BRIT Awards, Styles ganhou os prêmios de Artista do Ano, Álbum do Ano, Música do Ano e Show de Pop/R&B.