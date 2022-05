Xand Avião tem ferimentos leves após fogo usado em show atingir rosto e braços

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xand Avião levou um susto durante um show que fez em São Paulo, no último sábado (21). O cantor teve o rosto e os braços atingidos por uma labareda de fogo, que saia dos canhões usados no palco por sua equipe como recursos cenográficos da apresentação. Apesar do susto, o forrozeiro não se feriu com gravidade e tratou de tranquilizar os fãs com uma mensagem bem-humorada nas redes sociais.

"Valeu, São Paulo! Vixe! Forró e piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, não é?", escreveu no Instagram. Xand ainda saiu da apresentação e seguiu para Brasília, onde cantou na mesma noite ao lado de Gusttavo Lima.

Não demorou muito para que vários seguidores comentassem sobre o susto. "Cuidado! Que pressão, meu comandante", alertou um internauta e Xand brincou: "É pressão!". Outro fã aconselhou o cantor sobre os cuidados com os efeitos nos shows. "Ô Xand, cuidado com esses braços nos fogos", observou e o cantor, então, respondeu: "Juntou fogo com gasolina. Estou bem, macho!".