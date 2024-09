Sósia baiano de Will Smith viraliza ao fazer dancinha com cantor no Rock in Rio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Naio Barreto, conhecido por ser sósia de Will Smith nas redes sociais, viralizou nos últimos dias ao publicar uma dancinha com o cantor, que se apresentou na última quinta-feira (19) no Rock in Rio.

O encontro foi viabilizado por Luciano Huck, que chamou Naio para gravar uma reportagem para o Domingão com Huck. Ela irá ao ar na edição deste fim de semana do programa exibido nas tardes de domingo da Globo.

"Família, gravamos com Will! Ele cantou, mencionou meu Instagram e disse que adorava nossos vídeos do Bad Boys. Gravou até um vídeo do celular dele para o Martin (o verdadeiro) Obrigada, meu Deus", contou ele.

"A ficha ainda não caiu, acho que quando chegar em casa vou desabar. Sempre foi um sonho muitíssimo distante", revelou.

"Um astro internacional compartilhar meus vídeos já era uma realização gigante, imagine eu resenhar com ele?! Ele rir dos meus vídeos, eu gravar uma matéria para passar em um dos horários mais nobres da TV. É isso, my friend. Acredite em você. Comece, se começou, não pare. Obrigado a vocês", agradeceu.

O vídeo pode ser visto neste perfil do Instagram: https://www.instagram.com/p/DAKEVXMy-C3/.