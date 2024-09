'Não sei quando estreia', diz Lucas Guimarães sobre programa no SBT que foi adiado quatro vezes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lucas Guimarães foi bastante assediado pelos fãs na porta do camarote VIP do Rock in Rio neste sábado (21).

Também procurado pelos repórteres, o influenciador estava disponível para entrevistas desde que as perguntas fossem apenas sobre o festival. "Ele só responde perguntas sobre Rock in Rio", avisou um assessor.

A reportagem quis saber de Lucas se ele já tinha uma data de estreia do seu programa no SBT. "Não quero falar. Sabe por que? Tudo que eu falo é pego para Cristo. Falo isso e vira uma coisa muito maior. Não sei quando estreia", concluiu, pedindo desculpas e completou: "Tem que [o programa] estrear para as pessoas poderem tirar as conclusões".

O influenciador Carlinhos Maia, marido de Lucas, afirmou que já investiu milhões do próprio bolso no projeto, que já foi adiado quatro vezes pelo SBT.