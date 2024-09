'Já criamos uma amizade que vai além do programa', diz Tati Machado sobre colegas do Saia Justa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tati Machado fez questão fez de comparecer ao Dia Brasil do Rock in Rio. Neste sábado (21), as atrações do festival são todas brasileiras, homenageando os 40 anos do evento. "Tive que conciliar com o trabalho, estava com muitos compromissos, mas esse Dia Brasil vai ficar marcado na história. Eu precisava vir", disse a apresentadora.

No ar no Mais Você, na Globo, e no Saia Justa, na GNT, ela brinca que acabou se desencontrando com a colega de sofá, Eliana, que esteve no festival na sexta-feira (21). Tati revela ainda que elas, Rita Batista e Bela Gil, também apresentadoras da atração, estão ficando cada vez mais próximas e já tem até grupo um grupo no Whatsapp.

"A gente fofoca, troca figurinha, troca o que a gente está pensando, sentindo. Logo na sequência do programa ir ao ar, a gente repercute como foi, sai para jantar... Então já criamos uma amizade sincera que vai além do programa. Vai tão além que eu não posso nem ficar me abrindo muito aqui, são muitas histórias. Não posso nem revelar o nome do grupo", diz a apresentadora.

Para prestigiar os shows deste sábado, Tati brinca que escolheu um look diferente do que usa no dia a dia, quando geralmente está de calça, salto alto e roupas coloridas. Nesta noite, optou por minissaia, botas sem salto e um look "all black".

"Eu pensei: 'Quer saber? Vou colocar uma saia'. Sempre gosto de estar com as botas altas, porque eu sou muito pequenininha, mas hoje eu quis algo mais baixo, estou com o meu 1,50m mesmo. Mas coloquei a coxa para fora, coloquei essa blusa diferentona. Rock in Rio é isso", afirma.