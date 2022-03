Vyni comenta amizade com Maria e relembra expulsão dela do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o programa Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann, Vinicius, agora oitavo eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo), falou sobre sua relação com Maria, que foi desclassificada do programa após bater com um balde na cabeça de Natália.

"Eu me conectei com Maria de uma forma tão bonita, tão genuína", afirma Vinícius, que complementa: "Quando ela saiu foi um momento assim... foi um baque. Acredito que aquele tenha sido um dos primeiros baques".

Perguntado sobre como isso afetou o seu jogo, Vinícius defende que a perda da sister no programa foi essencial para enxergar o jogo de outra forma.

"Quando voce perde alguém que você ama muito, você acaba valorizando ainda mais as outras pessoas que ficam próximas de você", analisa o cearense.

Em seu Twitter, Maria deixou um recado para Vinícius desejando forças para o eliminado, que se emocionou durante o Bate-Papo ao lembrar da amizade com a ex-sister: "Mary, te amo, um beijo!".

O bacharel em direito recebeu 55,87% dos votos do público para não continuar na casa. Com isso, decretou mais uma derrota do quarto Lollipop.

RELEMBRE EXPULSÃO DE MARIA

A atriz foi expulsa no dia 15 de fevereiro. O motivo foi a força desproporcional usada por ela na hora de jogar água em Natália no Jogo da Discórdia. O balde acabou batendo forte na cabeça da participante.

"Maria foi desclassificada do BBB 22 por descumprir uma das regras do programa", afirmou a Globo em comunicado. "Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada."