Com saída de Vyni, Web reage após mais uma derrota do Lollipop

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Vyni, na noite desta terça-feira (15), o clima de tristeza se abateu sobre o quarto Lollipop. O cearense saiu do jogo com 55,87% dos votos do público, e determinou mais uma despedida do grupo adversário do Grunge no Big Brother Brasil 22 (Globo).

Eliezer começou a chorar no momento em que Tadeu Schmidt anunciou a eliminação, e depois ficou aos prantos no quarto Lollipop, chegando a cogitar um Paredão Falso. Eslovênia e Laís se lamentaram e também deixaram as lágrimas rolarem. A Web logo reagiu ao sentimento dos brothers.

Com a definição da saída de Vyni, essa é mais uma derrota do quarto Lollipop, que já perdeu nomes como Brunna, Jade, Bárbara e Larissa. Antes da definição do oitavo eliminado do programa, Eslovênia até se perguntou o que será que eles têm feito de errado para não terem chance com o público.

Do grupo, restam apenas Laís, Eliezer e Eslovênia. Cleo Pires e Wesley Safadão puxaram a fila dos internautas que brincaram com a tristeza do grupo.