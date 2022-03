Arthur Aguiar e Gustavo discutem no BBB 22 por causa de Lucas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), Arthur Aguiar foi confrontado após dizer que Lucas estava com o nome cogitado pelo Paredão, mas na verdade o brother ainda não havia sido cogitado e isso fez com que ele se sentisse ameaçado no Big Brother Brasil 22 (Globo). Por conta disso, ele acabou entrando em uma discussão sobre o mesmo assunto com Gustavo na área externa da casa nesta terça-feira (15).

Horas antes da decisão do Paredão entre Vyni, Scooby e Gustavo, o ator disse que como os amigos não lembraram da história, ele ficou como mentiroso, mas Lucas lembrou e desfez a confusão: "Ele acabou de de lembrar da história" e com isso, Gustavo se sentiu atacado: "Quer falar um negócio, fala na minha cara".

"Só tava contando o que aconteceu no banheiro. Não tenho problema nenhum de falar na tua cara. Eu tava falando pra ele é que fiz ele lembrar da história e ele lembrou que aconteceu", comenta Arthur Aguiar.O empresário continua: "Não tô falando que não aconteceu, tô falando que o jeito que você falou pro Lucas foi incompleta. Quando tu fala 'pô, teu nome foi levantado', os caras tão pensando em votar em mim essa semana".

Arthur, então, tenta encerrar conversa com Gustavo: "Não, não. Você nem tava na história. Você tá falando de algo que não sabe" e o rival continua: "Engraçado, ninguém sabe das coisas que acontece com você". O ator se defende: "O público sabe, irmão. O público sabe, tu tá viajando. Deve ser mó coincidência, né? Todo mundo fala um monte de merda de mim e todo mundo que fala merda bate no paredão e sai".