'Vou acabar colocando Gil e Fiuk', diz Viih Tube sobre indicações ao Paredão do "BBB21"

"Ele falou totalmente tranquilo: 'Viih, você vai me pôr? Se for, me fala para eu poder me preparar', brincando, assim", recordou a líder da semana. "Foi quando eu falei: 'não, eu não quero te pôr'. Então vou falar para ele: 'olha, lembra quando você me perguntou ontem? Realmente, você não era a minha indicação, mas agora como você viu que o jogo mudou...", esclareceu para Juliette.

"Não. Vou conversar com a Camilla e o João para ver se vai prejudicar um de nós, mas também não vou colocar quem eu não colocaria", disse, emendando que vai falar com Fiuk porque sentiu que o músico deu abertura para que ela fizesse isso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viih Tube contou a Juliette que indicará Gil e Fiuk ao Paredão. "Acho que vou acabar colocando o Gil e o Fiuk. Não queria pôr os dois porque eles são amigos, mas se não for assim vai um amigo meu. Infelizmente, nessa altura do jogo...", disse a influenciadora digital.

