Vocalista do Biquíni Cavadão faz apelo por remédio para o filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gouveia, 54, vocalista do grupo Biquini Cavadão, usou seu Instagram para fazer um apelo em busca de remédios para seu filho Leonardo, de um ano de idade. O músico disse ter descoberto que um supositório antitérmico que ele precisa foi descontinuado, e não estava encontrando o produto em grandes redes de farmácia.

"Muitas crianças têm dificuldades em tomar remédios via oral. No caso de antitérmicos, a solução é por supositório. Somente um medicamento existe assim. Novalgina Supositório. E este remédio foi descontinuado há cinco meses", escreveu Gouveia no Instagram.

"Só soube agora que meu filho adoeceu [que o produto foi descontinuado]. E agora? Bem, as farmácias mais famosas já esgotaram o estoque. Só me resta procurar aquelas farmácias pequeninas que talvez tenham uma caixa perdida. Um garimpo! Se alguém encontrar uma caixa, por favor, me mande mensagem no direct. Agradeço desde já. Abraços", concluiu o músico.

Gouveia também é pai de Letícia Brant, 7, filha da união com Izabella Brant.