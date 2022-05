Fred Savage é demitido de remake de 'Anos Incríveis', diz site

"Anos Incríveis" foi ao ar entre 1988 e 1993, em seis temporadas, e mostrava uma transição da infância para a adolescência vivida pelos três personagens centrais. No Brasil, o programa foi transmitido pela TV Cultura e também conquistou muitos telespectadores. O roteiro da nova produção será escrito pelo comediante Saladin K. Patterson, responsável por "The Big Bang Theory" e "Frasier".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fred Savage, 45, foi demitido do cargo de diretor da nova versão da série "Anos Incríveis", sucesso nas décadas de 1980 e 1990 estrelada pelo próprio ator no papel de Kevin Arnold. As informações são do site Deadline.

