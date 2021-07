Victor Fasano exibe abdomên definido aos 62 anos: 'Não tem segredo'

Afastado da televisão desde sua participação em dois episódios no seriado "Conselho Tutelar" (RecordTV), em 2015, Fasano afirmou que não sente falta de fazer novelas. "Saudade não tenho. Tenho de trabalhar, de estar em cena. Tudo o que está em volta disso não sei se tenho muita vontade [de retornar]. Se for personagem de galã, esquece", afirmou em entrevista a Daniela Albuquerque para o programa Sensacional, em meados de 2019

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.