João Vicente de Castro achava que música 'O Leãozinho' tinha sido feita para ele

A canção "O Leãozinho" foi lançada em 1977, em homenagem ao músico Dadi Carvalho, que tocou nos anos 70 na banda Novos Baianos. Posteriormente, o baixista fez turnê com Caetano Veloso. Quando ouviu a canção pela primeira vez, Dadi não acreditou que fosse para ele. "Achava que era para o filho do Caetano porque parece um pouco música para criança", disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em 2015.

'Meu mundo caiu, desmoronou, quando descobri que a música era para o Dadi", finalizou, aos risos. João Vicente morou com o padrinho, Caetano, e Lavigne aos oito anos de idade, quando o pai dele, o jornalista Tarso de Castro, morreu de cirrose hepática, em 1991. À época, a mãe dele, Gilda Midani, estava grávida da meia-irmã do ator, Ana.

"Quando eu era criança, morei um tempo na casa do Caetano e ele cantava para mim e o Zeca dormir e tocava 'Leãozinho', porque é uma música que criança gosta muito", iniciou João Vicente, ao relembrar a infância com um dos filhos do músico com a produtora Paula Lavigne, 52.

