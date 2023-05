Tom Hanks esconde dinheiro dentro de cópia de seu livro em evento: 'Quem vai ser o sortudo?'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Hanks chamou a atenção, nas redes sociais, ao fazer uma brincadeira com cópias de seu livro "The Making of Another Motion Picture Masterpiece". Antes da abertura das lojas para vender a obra, o artista escondeu uma cédula de 5 dólares em um dos volumes, embaralhou os exemplares e deu risada com o truque.

"Quem vai ser o sortudo?", escreveu Hanks, nitidamente empolgado ao ver tantas cópias de seu texto. "The Making of Another Motion Picture Masterpiece" ("A realização de mais uma obra-prima do cinema", em tradução livre) acompanha a história de diferentes personagens interligados à Hollywood. Inicialmente, ambientada em 1947, a trama mostra um soldado que está voltando da guerra e conhece seu talentoso sobrinho de cinco anos, e então desaparece por vinte e três anos.

Depois, já em 1970, o jovem se reconecta ao tio criando histórias em quadrinhos sobre a história dele como um herói do combate armado. Por fim, em outro arco ambientado nos dias atuais, um diretor se interessa pela HQ e decide adaptá-la para os cinemas.

"The Making of Another Motion Picture Masterpiece" está sendo publicado pela editora Knopf nesta terça-feira (9), nos Estados Unidos e Reino Unido. Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.