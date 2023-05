Estátua gigante de sereia 'provocante' gera polêmica no sul da Itália

Segundo o jornal italiano The Monopoli Times, as obras de requalificação de toda a praça, que inclui bancos, área recreativa para crianças e a estátua, custaram cerca de 350 mil euros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estátua de uma sereia gigante vem gerando discussões em uma vila de pescadores da região da Puglia, no sul da Itália. Alunos de uma escola de arte da cidadezinha de Monopoli criaram uma peça artística para ser colocada em uma praça nova, que leva o nome da cientista Rita Levi-Montalcini. As informações são do jornal The Guardian.

