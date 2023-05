Argentino Hernan Diaz ganha o Pulitzer de ficção pelo livro 'Confiança'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor argentino Hernan Diaz venceu o Pulitzer de ficção deste ano. O autor foi laureado pelo livro "Confiança", que discute a figura dos gênios das finanças.

Ele dividiu o prêmio com a romancista americana Barbara Kingsolver, que foi escolhida pelo livro "Demon Copperhead". A publicação, inédita no país, reconta "David Copperfield", de Charles Dickens, em um cenário moderno.

A vitória é a primeira de Diaz no Pulitzer. Ele já havia sido finalista da categoria em 2018, quando concorrida por "In The Distance", seu livro de estreia. "Confiança", seu segundo trabalho, já havia figurado na lista estendida do Booker Prize de 2022.

A obra, publicada no Brasil pela Intrínseca, é um épico americano ambientado no mundo das finanças, que acompanha um financista talentoso na década de 1920. "Confiança" rendeu comparações com "O Grande Gatsby", de F. Scott Fitzgerald.

O prêmio Pulitzer, concedido deste 1917, levam o nome do influente editor de jornais Joseph Pulitzer, que morreu em 1911 e deixou em seu testamento uma verba para ajudar a iniciar uma escola de jornalismo na Universidade Columbia e criar a premiação. Atualmente, há 15 categorias para reportagens e fotografia, além de sete prêmios em literatura, teatro e música. Um conselho formado por editores seniores dos principais meios de comunicação e acadêmicos dos EUA preside o processo de julgamento.

A comissão deste ano também premiou a Associated Press pela cobertura na Guerra da Ucrânia.