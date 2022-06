Titi Muller estreia nova temporada do Anota Aí e critica Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Titi Muller, 35, não é diferente da maioria das mães e sofre com o sentimento de culpa materna por ter que deixar o filho Benjamin, 2, em casa para trabalhar. Ela revela que chegou a chorar de saudade dele durante as viagens para gravar a nona temporada do Anota Aí, que estreia nesta sexta-feira (24), às 18h, no Multishow.

Mãe de primeira viagem, ela afirma que a parte mais desafiadora das gravações desta temporada do programa de viagem foi justamente ficar longe do filho. Como desta vez as gravações aconteceram no Brasil, a apresentadora conta que conseguia tirar folgas nos fins de semana, mas mesmo assim era pouco tempo. "A culpa materna sempre nos acompanha, não interessa qual decisão a gente tome em relação a nossa vida profissional", diz a apresentadora, que sonha em voltar aos locais que visitou com o filho, à Folha de S.Paulo.

Apesar da saudade, Titi disse que aprendeu muito durante as gravações desta temporada do programa, que mostra formas de viajar para fora do Brasil sem sair do país. Nos episódios que vão ar nas próximas sextas-feiras, ela vai levar os telespectadores a lugares que resgatam fortes conexões com a África, Europa e Ásia, mostrando, por exemplo, tumbas no Museu Egípico, em Curitiba.

No episódio de estreia, Titi mostra o continente africano por meio de uma visita a uma comunidade quilombola, aprende a fazer acarajé na Pedra do Sal, no Rio, e ouve histórias das comidas, rituais e questões urgentes dos povos negros. "Foi a temporada em que eu mais exercitei a minha escuta e encontrei pessoas que pacientemente me deram verdadeiras aulas sobre a sua cultura."

Questionada sobre política, a apresentadora afirma que como boa parte da população brasileira está contando os dias para o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela diz que todos os dias, quando abre os olhos, o que a faz levantar da cama é saber que está ficando mais próximo do fim do governo atual. "Eu avalio como o pior governo da história da democracia brasileira."

Titi comemora que nenhuma das pessoas de que gosta votou em Bolsonaro nas últimas eleições. Segundo ela, toda a sua família tem consciência de classe, é de esquerda e jamais vai votar no presidente. "Eu até gostaria de tentar virar o voto de alguém próximo, mas essa pessoa não existe."

A apresentadora diz ainda ter certeza de que haverá jogo sujo nas eleições e cita como exemplos o "gabinete do ódio", que propaga fake news, e o fato de Bolsonaro não ir a debates. "Qualquer dia dos mais de 30 e tantos anos de vida em cargo público ele jogou limpo? Não sei. Eu acho que é esperado que ele siga fazendo o que sempre fez, que é jogar sujo."