Tiago define Lucas ou Rodrigo como suas opções de voto no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder da semana, Tiago Abravanel confidenciou a Linn que pensa em mandar direto ao Paredão ou o Lucas ou o Rodrigo. A revelação foi feita depois de a cantora dizer que por ela quem deveria ser jogado na berlinda seriam Paulo André, Maria ou Arthur Aguiar.

A confirmação da liderança do neto de Silvio Santos aconteceu na noite desta quinta-feira (27) quando aconteceu a segunda prova do líder da edição do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Em dupla, os participantes tiveram que correr para montar sanduíches gigantes. Quem fosse mais ágil e terminasse o lanche primeiro, vencia a disputa. Pedro Scooby e Tiago Abravanel se deram bem e saíram vencedores.

Os dois disputaram a segunda e última rodada com Eslovênia e Lais, Jade Picon e Lina, Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Rodrigo, Bárbara e Eliezer ficaram de fora da prova ao serem vetados por DG, antigo líder. As outras duplas formadas que disputaram foram; Paulo André e Vinicius, Natália e Lucas, Brunna Gonçalves e Maria, Jessilane e Naiara Azevedo.

A dinâmica da semana será intensa. No sábado (29), os brothers e sisters vão fazer a prova do anjo, e no domingo (30), o segundo paredão será formado por três participantes. O anjo irá imunizar um colega, enquanto o líder indicará uma pessoa direto pro paredão.

Scooby, que está imune, também vai poder indicar alguém para o paredão, assim como o imunizado pelo anjo. A votação da casa também será diferente, e vai consistir em uma dinâmica polêmica: nove votos serão feitos no confessionário e os outros nove serão feitos em aberto, na sala. O mais votado irá para a prova de bate e volta com o indicado pelo anjo e por Scooby. Quem vencer irá escapar da berlinda.