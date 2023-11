Silvia Abravanel diz que já deixou os estúdios do SBT aos prantos por causa de uma das irmãs

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Silvia Abravanel já deixou os estúdios do SBT chorando por diversas vezes e a responsável pela angústia e tristeza era alguém bem próximo: a irmã Patrícia. A apresentadora contou que a colega de profissão na emissora e mulher do ex-deputado federal, Fábio Faria, tinha a necessidade de chamar mais atenção durante as gravações dos programas e que, por diversas vezes, se sentiu isolada. "Ela me isolava".

"A Patrícia é muito ciumenta, sempre foi muito ciumenta. Queria só ela aparecer e só ela se sobressair. Entrava na minha frente na câmera e me isolava", começou Silvia desabafando durante a participação no podcast Bagaceira Chique. Ela afirmou que a situação chegou ao ponto mais crítico nas gravações do Teleton de 2015.

"Ela chegou para mim e disse: 'chega lá, dá seu recado, fala da Luana e fica quieta o programa inteiro'. Não entendi muito bem, mas cooperei. Aquilo começou a me magoar, eu estava no ar, e o Brasil inteiro estava me vendo. Arrumei um 'jeitinho' de sair do palco, e saí chorando", contou Silvia, que já teve uma rusga com o sobrinho, Tiago Abravanel, assim que o ator deixou o BBB 22.

Silvia deu a entender que outros episódios envolvendo a irmã aconteceram mais vezes e ela teria sempre saindo com o emocional mal de emissora. "Não tinha necessidade daquilo. Realmente, eu não canto, não sapateio, não danço, mas acho que foi uma coisa de ciúme, de 'deixa só eu aparecer'".

Apesar da situação desagradável, a apresentadora decidiu seguir em frente e o tempo foi a melhor solução para superar a crise com a irmã. "Fiquei magoada, mas comecei a dar menos importância. Sou ciumenta também, mas eu sempre quis que as minhas irmãs crescessem. Cada uma tinha e tem o seu espaço e me encontrei no [programa] infantil", reconheceu.

A filha de número 2 de Silvio Santos disse ainda que a maturidade e amor pela família acabaram com os desentendimentos. "A família venceu no final e amo a minha irmã. Acabou e está tudo bem" completou.

