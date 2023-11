Fãs geram memes pela falta de Paula Fernandes em número de 'Long Live' no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift faz o primeiro show no Brasil nesta sexta-feira (17), no Estádio Engenhão, Rio de Janeiro, em um verdadeiro clima de festa. Nas redes sociais, os fãs que não puderam comparecer à apresentação, com ingressos esgotados, aproveitaram para assistir tudo virtualmente em lives e comentar os momentos mais especiais.

Um dos que foi campeão de comentários, por volta das 21h, foi a performance de "Long Live", em que a americana gravou com a brasileira Paula Fernandes. O nome da cantora de sertanejo chegou ao topo dos Trending Topics. No momento da apresentação da faixa, um microfone a mais foi colocado no palco - o que foi o suficiente para dezenas de memes tomarem o Twitter. No entanto, era apenas um acesso de voz para um backing vocal.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em junho deste ano, Paula adiantou que ficaria feliz com o convite de cantar ao lado da artista. "Eu cantaria com certeza. Amaria esse reencontro. Eu diria a ela que é muito bom vê-la brilhar tanto e que ela é e sempre será bem-vinda em nosso país", disse ela.

"Long Live" foi gravada originalmente em 2012 e ganhou uma versão secundária com a brasileira, sendo sucesso nas rádios na época.