Abatida, Anahí diz que precisa ir ao hospital durante show do RBD em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anahí resistiu firme e forte, no palco do RBD, durante a apresentação desta sexta-feira (17), em São Paulo. Emocionada com o Allianz Parque lotado, a mexicana demonstrou estar abatida fisicamente e pediu desculpas aos fãs.

"Não queria perder essa noite. Estar aqui com vocês, para mim, é o mais importante, porque esperamos muitos anos por isso. Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero estar com vocês", disse ela, chorando, durante a música "Sálvame". O número da faixa era originalmente dela sozinha, mas Anahí contou com a ajuda de seus quatro colegas da banda.

Durante a tarde desta sexta, a artista tinha afirmado que não estava bem, em publicação no Instagram. "Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez", escreveu ela.

O RBD volta a se apresentar neste sábado (18), também em São Paulo, no Allianz Parque.