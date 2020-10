Shannen Doherty pede consciência na luta contra o câncer de mama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shannen Doherty, atriz conhecida por seus papéis nas séries "Barrados no Baile" e "Charmed", enfrenta novamente um câncer de mama. Diagnosticada com a doença em 2015, o tumor havia apresentado remissão em 2017, mas retornou no começo deste ano, agora em fase de metástase.

"Não estou pronta para pastar. Tenho muita vida em mim", declarou Doherty em entrevista à revista Elle na semana passada. Em um post no Instagram nesta sexta-feira (2), ela afirmou que está divulgando sua história de câncer de mama para espalhar a consciência.

"Conscientização, defesa e arrecadação de fundos são cruciais em nossa luta contra o câncer de mama", escreveu. "Não se trata de ser uma guerreira ou uma sobrevivente. É sobre continuar a viver e prosperar com câncer. Eu continuo a ser inspirada pelas histórias que tantas de vocês compartilham comigo. Vocês têm minha admiração, amor e apoio. Sim nós somos fortes. Nós também somos apenas humanas, com muito ainda a fazer e realizar... e nós podemos."

Ian Ziering, ex-parceiro de Doherty em "Beverly Hills: 90210", compartilhou uma atualização sobre a atriz em uma entrevista recente ao E! News: "Conhecendo Shannen, ela tem seu dedo no coração de qualquer que seja a ciência de ponta. Eu realmente não estou muito preocupado com isso porque ela está indo muito bem."

Em fevereiro, à ocasião do momento em que revelou sua doença em entrevista à ABC News, a atriz disse: "Vai sair em questão de dias ou uma semana que estou no estágio 4. Então, meu câncer voltou, e é por isso que estou aqui. Acho que não o processei. É uma pílula amarga de engolir de várias maneiras."