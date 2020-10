Khloe Kardashian diz que não entende os infelizes no Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela de "Keeping Up With The Kardashians", Khloe Kardashian, 36, não suporta negatividade. Foi o que ela deixou claro no Instagram nesta sexta-feira (2), após alguns usuários postarem comentários criticando sua aparência. Khloe havia acabado de compartilhar uma série de fotos e vídeos.

Os detratores ficaram incomodados com as calças de PVC combinadas com um top bustiê e seu cabelo em penteado longo, suscitando algumas comparações com Ariana Grande.

"Cara, essa onda de calor é intensa! Não é outubro??? Lex, essa é para você", escreveu ela na legenda. "Dinheiro bem gasto", ironizou um usuário de mídia social.

Poucas horas depois, Khloe rebateu as críticas no Twitter: "Nunca vou entender como algumas pessoas se deixam ficar entediadas ou infelizes", escreveu. "Sou alguém que nunca comentaria algo a menos que fosse positivo. Eu acredito em enaltecer e elogiar uns aos outros. Quem tem tempo 'chiiiillllldddd'?! Tempo é valioso. Estou gastando-o em coisas felizes."

Embora a postagem de Kardashian tenha atraído gente falando mal, ela também recebeu comentários de apoio, como de sua irmã mais nova Kylie Jenner, 23: "Amo esse cabelo em você, tão lindo". Kardashian respondeu: "@kyliejenner, eu te amo, irmã."