Shannen Doherty, de 'Barrados no Baile', afirma que câncer se espalhou para o cérebro

No clipe compartilhado nas redes sociais, Shannen é vista em uma sala de exames para a realização de uma tomografia. O tumor na cabeça foi diagnosticado no dia 5 de janeiro deste ano e, uma semana depois, ela enfrentou sua primeira sessão de radioterapia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Shannen Doherty, de "Barrados no Baile", deu uma atualização sobre seu estado de saúde. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (7), ela conta que o câncer de mama, que havia sido diagnosticado em 2015, acabou se espalhando para o cérebro.

